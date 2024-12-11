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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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#Eskişehir#Seyitgazi#Kaza
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 02:32

Eskişehir Seyitgazi'de karşı yönlerden gelen 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun Karaören Mahallesi yakınlarında Ö.Ç idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen N.D yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; feci kazada, sürücüler ile Ö.Ç'nin kullandığı araçta bulunan U.Ç. ve R.K olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki U.Z.D. ve İ.D yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Eskişehir#Seyitgazi#Kaza

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