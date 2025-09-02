×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Manisa#Demirci
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 11:54

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Demirci-Salihli kara yolunun 10'uncu kilometresinde Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardan Duman'ın kullandığı otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Duman ve yanındaki Süleyman Bilgin ile diğer otomobildeki Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Harun Duman ve Mustafa Vurucu ise ambulansla Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEvlilik yıl dönümünde hayatı karardı: Genç kadın bacaklarını kaybettiEvlilik yıl dönümünde hayatı karardı: Genç kadın bacaklarını kaybettiHaberi görüntüle

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Manisa#Demirci

BAKMADAN GEÇME!