İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki 06 SDT plakalı otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı 06 ECB plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.