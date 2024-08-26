×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kaza#Trafik Kazası
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:56

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, kardeşleri İbiş Akyüz ile T.G.. ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki 06 SDT plakalı otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı 06 ECB plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Haberin Devamı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!