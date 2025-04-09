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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Adıyaman
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:41

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 15’inci kilometresinde Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Adıyaman

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