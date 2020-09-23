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Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

İki öğrencisiyle birlikte gönderdiler! Kaşar ve salatalık ‘cinsel taciz’ sayıldı…

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İki öğrencisiyle birlikte gönderdiler! Kaşar ve salatalık ‘cinsel taciz’ sayıldı…
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İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde ‘kaşar ve salatalık’ olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan iddianame düzenlendi.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi. 7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı.

'CİNSEL TACİZ' SUÇU KAPSAMINDA

Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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