İki öğrencisiyle birlikte gönderdiler! Kaşar ve salatalık ‘cinsel taciz’ sayıldı…

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi. 7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı.

'CİNSEL TACİZ' SUÇU KAPSAMINDA

Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.