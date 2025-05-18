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İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

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#Kaza#Motosiklet#Adana
İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 12:26

Adana'da sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığı motosiklete, caddede ilerleyen motosiklet çarptı. Kazada sürücülerden Hacı Ayazgök hayatını kaybetti, arkasındaki çocuk hafif, diğer sürücü ise ağır yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ayazgök'ün kullandığı motosiklete caddede ilerleyen Gökhan Akyol yönetimindeki motosiklet çarptı.

İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

Ayazgök ve arkasındaki 5 yaşlarındaki çocuk ile Akyol metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk çevredekiler tarafından refüje oturtuldu.

İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacı Ayazgök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gökhan Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

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#Kaza#Motosiklet#Adana

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