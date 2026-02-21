×
İki motosiklet çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:44

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada biri hamile 2 kişi yaralandı.

Eğitim Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Y.O. idaresindeki 48 ATC 606 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü C.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Z.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

