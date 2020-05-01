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Haber Giriş: 01.05.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

İki metrelik kemane balığı kıyıya kadar geldi

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İki metrelik kemane balığı kıyıya kadar geldi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Paşalimanı Sahili'nde bir vatandaş, denizin içinde büyük bir balık gördü. Balığı yaklaşan ve şaşıran çift, 2 metreye yakın uzunluktaki kemane balığını görüntüledi. Kıyıda görüntülenen balık, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olduğu ifade edilirken, Marmara'da ise nadiren görüldüğü öğrenildi.
Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığının 1 ila 2 metre arasında boylarının değiştiği öğrenildi.

İki metrelik kemane balığı kıyıya kadar geldi

İki metrelik kemane balığı kıyıya kadar geldi

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