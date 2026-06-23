×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki mahalleyi birbirine bağlıyordu: Yol kapandı! 'Her yağmurdan sonra bunu yaşıyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Heyelan#Ulaşım Sorunu
İki mahalleyi birbirine bağlıyordu: Yol kapandı Her yağmurdan sonra bunu yaşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 09:57

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kemerkaya ile Duralar (Sütkans) mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Diğer yandan mahalli, yolun sık sık devasa kayalar nedeniyle kapandığını, bu nedenle yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm beklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya ve Sütkans mahallelerini bağlayan yolda, dün saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışların ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yolu kapattı. İhbarla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucunda yola düşen kaya parçaları kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.

İki mahalleyi birbirine bağlıyordu: Yol kapandı Her yağmurdan sonra bunu yaşıyoruz

'BU YOLDA HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Duralar Mahallesi’nde oturan Güngör Durgun, "Bugün burada toplanmamızın amacı sadece yol sorununu konuşmak değil; can güvenliğimizi, geleceğimizi ve en temel hakkımız olan ulaşım hakkımızı savunmaktır. Gördüğünüz bu dev kayalar, bizim kaderimiz olamaz. Her yağmurdan sonra ve mevsim geçişlerinde heyelan meydana geliyor.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Devasa kayalar yolumuzu kapatıyor, bizi adeta dünyadan koparıyor. Bu yolda hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Öğrencilerimiz her gün okula gitmek için bu yolu kullanıyor. Hastalarımız ve yaşlılarımız da hastaneye ulaşmak için bu yoldan geçmek zorunda kalıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyemize ve ilgili kurumlara sesleniyoruz; Duralar ve Kemerkaya halkı olarak, bu yolda bir can kaybı yaşanmadan önce kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Heyelan#Ulaşım Sorunu

BAKMADAN GEÇME!