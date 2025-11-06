İki lezzetimiz daha tescillendi

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mutfağının bereketinin sınırları aştığını belirterek, “Hatay’ın kaytaz böreği, Gaziantep’in lahmacunu artık AB coğrafi işaretiyle tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yumaklı’nın paylaşımındaki bilgiye göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39’uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40’ıncı Türk ürünü oldu.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın Memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu.

Türkiye, yöresel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmak amacıyla coğrafi işaret tescili çalışmalarına devam ediyor.

‘KAYTAZ BÖREĞİ EVİN BEREKETİDİR’

Yalnızca bir börek değil, Hatay mutfağının bereket anlayışını, hamurun ve etin uyumuna verilen önemi temsil eder. Kaytaz böreği, Antakya’nın çok kültürlü dokusunun mutfaktaki yansımasıdır; Arap, Türk ve Ermeni mutfak geleneklerinin aynı tepside buluştuğu o eşsiz sentezin simgesidir. Şehrin taş sokaklarında sabahın erken saatlerinde mahalle fırınlarının önünde yükselen koku, sadece açlığı değil, birlikte yaşamanın ritmini de uyandırır.

Kaytaz böreği, bu topraklarda yüzyıllardır süren paylaşma kültürünün sessiz bir ifadesidir: Tepsi tepsi pişirilir, komşulara dağıtılır, bayramlarda, cenazelerde, düğünlerde sofranın merkezine konur. Antakya’da bir yemek yalnız yenmez; paylaşılarak anlam kazanır. İşte bu yüzden kaytaz böreği bir tarif değil, bir gelenektir.

Avrupa’dan gelen tescil belgesi ise yalnızca bir unvan değil, geçmişle bugün arasındaki o görünmez bağı tanır. O fırının önünde yayılan kokuya, hamurun açıldığı tahtadaki sabra ve nesiller boyu süren o paylaşıma verilmiş bir saygıdır: emeğe, geleneğe ve Antakya’nın bin yıllık sofra kültürüne.

TÜRK KAHVESİ GURURU

TÜRK kahvesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru sonucunda Avrupa Birliği’nde ‘Geleneksel Ürün Adı’ (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, “3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk ‘Geleneksel Ürün Adı’ olacak. Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa’da da tescilleniyor” denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk kahvemiz de Avrupa Birliği’nde tescillenecek. Değerlerimizi küresel ölçekte markalaştırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SAHRAP SOYSAL’DAN KAYTAZ BÖREĞİ (1 TEPSİ)

HAMUR İÇİN

- 1 su bardağı su

- 1/2 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı sıvıyağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 paket kuru maya

- Yaklaşık 3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

- 2 adet büyük boy kuru soğan

- 400-500 gr orta yağlı kıyma

- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

-2 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi

- Ayrıca, 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

NASIL YAPARIM?

- Kıymalı malzemeyi hazırlamak için; soğanları soyup incecik doğradıktan sonra geniş bir kaba koyun. Üzerine kıyma, salça, baharatlar ve nar ekşisini ilave edip iyice yoğurun. Bir kenarda bekletin.

- Hamuru hazırlamak için; un, tuz ve kuru mayayı bir kapta karştırın. Süt, su ve sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Hafif ele yapışan, yumuşak bir hamur olacak. Hamuru oda sıcaklığında 30 dakika bekletip kabarmasını sağlayın.

- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi sıvıyağa batırarak parçaları çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına harçtan yayıp önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında pişirin. Sıcak sıcak servise sunun.

- NOT: Antakya’da mahalle fırınlarından ekmek hamuru alınır. Kıymalı iç evde hazırlanır ve börekler pişmek için tekrar mahalle fırınına gider.