İki kritik iddiaya yanıt

Muğla’nın Milas ilçesinde oluşturulan Yangın Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ortak basın toplantısı yaparak yangınla ilgili son gelişmeleri aktardı, iddiaları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine de yanıt veren Soylu şöyle konuştu:

NEFRET DİLİNDEN UZAK DURALIM

“Sayın Genel Başkan ‘hadsizler’ diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada? Herkes elinden geleni yapıyor. Öyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından, yurtiçinden, Amerika’dan, Avrupa’dan birçok yeni açılmış sosyal medya hesabı var. Birçok yalanı ve tezviratı milletimizin kafasını bulandırmak için, endişe, korku, öfke nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Yüzlerce hesabı, yüzlerce sahibini tespit ettik. Arkadaşlarımız tek tek tespit ediyorlar. Sosyal medyayla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım.”

TOPLUMU BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ormanları teröristlerin yaktığı iddialarına ilişkin de konuşan Soylu, birilerinin toplumu birbirine düşürmeye çalıştığını dile getirdi. Bunun için kamuoyuna net bilgileri aktaracaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: “300’e yakın ihbar geldi. Bazı gözaltılar var. Ama kararı yargı verecektir. Biz devletiz, meseleyi netleştirmeden kamuoyu ile paylaşmak bir başka sorun teşkil eder. Bir ilçemizde oldu, dediler ki işte ‘Geldi, yaktı, şunlar yaktı, şunu linç edelim’ yani yardım etmeye gelen üç arkadaş ve aileleri konuyla hiç alakaları yok. Allah korusun az daha bir toplumsal felaketle karşı karşıya kalınacaktı. ”

PAKDEMİRLİ: 5 TONUN ALTINDA SU ATAN UÇAKLARI KABUL ETMİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yangına müdahale ve uluslararası yardımla ilgili şu bilgileri verdi: “Rusya, Azerbaycan, Hırvatistan, İspanya ve diğer ülkelerin hepsinden gelen yardım taleplerine tamam dedik. Bu yardımların hakikaten ekserisi de ülkelerimiz tarafından ilaveten bize yapılıyor. Gelen pilotların da bizim sistemimize oryante olması, uçuş paternine uyum sağlaması zaman alıyor. Tabii her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Yardım teklif eden ülkelerden 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik ama amfibik değilse de mümkünse kullanmış olduğumuz İlyuşin-76 ‘lar gibi 40 ton su atabilen büyük tanker uçakları burada tercih ettik. Şu an itibarıyla net sahada çalışan 16 tane uçak var ve 51 tane helikopter var. Tabii ki İHA’mız var, insansız helikopterlerimiz var ve diğer teknolojilerin hepsi burada kullanılıyor.”

ERSOY: YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yanan yerlerin yapılaşmaya açılacağı iddialarını “Yanan arazilerle ilgili olan kısım, hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler orman arazileri öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken arazilerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya ya da farklı amaçla tahsisi zaten hukuken de mümkün değildir” diye yanıtladı.

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