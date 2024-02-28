×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki korkunç cinayet planlı mı işlendi? Öldürülen Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin sevgili olduğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Dilan Özdemir#Selam Şenci
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 11:19

Adana'nın Yüreğir ilçesinde babası Turhan Özdemir (54) tarafından öldürülen Dilan Özdemir (19) ile bu cinayetten 3 saat sonra Seyhan ilçesinde bir otoparkta uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Selam Şenci'nin (26) sevgili olduğu ortaya çıktı. Her iki cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Selam Şenci'yi öldüren 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

İlk olay, 26 Şubat saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Özdemir, bir süre önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.

İki korkunç cinayet planlı mı işlendi Öldürülen Dilan Özdemir ile Selam Şencinin sevgili olduğu ortaya çıktı

Dilan Özdemir (19)

OTOPARKTA TARTIŞIP BIÇAKLADILAR

Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şenci ile 5 kişinin otoparkta tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'ye tekme ve yumruklarla saldırıp, bıçakladıkları anlar yer aldı. Ayrıca şüphelilerden 1'inin, yerdeki Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. Şüpheliler kaçarken, Selam Şenci kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

İki korkunç cinayet planlı mı işlendi Öldürülen Dilan Özdemir ile Selam Şencinin sevgili olduğu ortaya çıktı

Haberin Devamı

'OLAYA MÜDAHALE ETMEDİĞİ' İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken; Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci'yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlanan Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

İki korkunç cinayet planlı mı işlendi Öldürülen Dilan Özdemir ile Selam Şencinin sevgili olduğu ortaya çıktı

Selam Şenci (26)

Haberin Devamı

"EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM"

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Turhan Özdemir, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini öne sürüp, "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Selam Şenci'yi öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İki korkunç cinayet planlı mı işlendi Öldürülen Dilan Özdemir ile Selam Şencinin sevgili olduğu ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Dilan Özdemir#Selam Şenci

BAKMADAN GEÇME!