İki komşu şehirden iki acı haber: Polis ve uzman çavuş kazalarda can verdi

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Tunceli'de Sarı Saltuk Viyadüğü'nde kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise 26 Ekim'de motosikletiyle kaza yapan Ekinyolu Jandarma Karakolu personeli Uzman Çavuş Yakup Nazlı, hastanede 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybederek Genç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli’deki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kaldırıma çarpması sonucu, araçta yolcu koltuğunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Beyarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Valilikten yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Ahmet Sefa Beyarslan, geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhum personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UZMAN ÇAVUŞTAN ACI HABER

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı’nın cenazesi Genç ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 26 Ekim akşamı Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü yakınlarında meydana geldi. Yakup Nazlı yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. idaresindeki 66 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Nazlı ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçtaki N.K. yaralandı.

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Kazada yaralanan Yakup Nazlı, tedavi gördüğü Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Ekinyolu Jandarma Karakolu’nda görevli olduğu belirtilen Yakup Nazlı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Genç ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.