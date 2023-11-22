İki kızı öldürülen babanın mücadelesi: En azından torunumu bana verin

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İSTANBUL Beylikdüzü’nde geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ile baldızı Fatma Zehra Koyun’u bıçaklayarak öldüren, daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Öldürülen kadınların babası Mustafa Koyun duruşmada, Ferhat Boduroğlu’nun cinayet saati olarak düşünülen saatten yaklaşık 1.5 saat öncesinde evden torunuyla birlikte çıktığını ve oturdukları sitenin güvenlik kamera görüntülerinde kollarında ve bacaklarında kan izleri ve kesiklerin olduğunu beyan etti. Koyun, bu görüntülerden alınmış ekran kayıtlarını da delil olarak mahkemeye sundu. Ancak mahkeme bu görüntülerin araştırılmasının dosyaya herhangi bir katkı sağlamayacağı düşüncesiyle talebi reddetti.

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CİNAYETLERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

İki kızı öldürülen baba Mustafa Koyun kızlarının ölüm haberini olaydan 1 gün sonra sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu: “İki tane kızım canice öldürüldü. Öldürüldükleri haberini ne bir kamu görevlisi ne de bir polis haber verdi. Bir gün sonra biz bunu sosyal medyadan öğrendik. Tabii torunumu da yetiştirme yurduna verdiler. Aynı gün bize haber verilmiş olsaydı ben torunumu alırdım. Cinayetten 24 dakika önce çıkan şahıs serbest, şu an dışarıda geziyor. Büyük kızım alt katta mutfakta 38 bıçak darbesiyle, ufak kızım da dubleksin üst katında 22 bıçak darbesiyle öldürülüyor.

‘YETİŞTİRME YURDUNDA NİYE TUTULUYOR’

Yaz ayında, camlar açık olduğu halde, güvenlikli bir sitede meydana gelen bu olayda ses duyan kimse bulunmuyor. Yani daha önceden bu işin tertiplenip öncesinde hazırlık yapılarak o gün cinayetlerin işlendiğini düşünüyorum.

1 yıl 2 aydır torunum yetiştirme yurdunda niye tutuluyor, ben bunu anlamadım. Benim iki küçük çocuğum var. Maddi olarak da imkânım var. Benim zaten iki kızım canice öldürüldü. Şu an torunumun orada olması benim canımı daha çok yakıyor. Allah rızası için en azından torunumu bir teselli olarak bana versinler.”