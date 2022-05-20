Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilmişti! Tutuklandı

#Muğla#Taciz#Tutuklama
İki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilmişti Tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde sahibi olduğu pet shopa hayvan sevmek için gelen 2 lise öğrencisi kızı, elle taciz ettiği ileri sürülen Cemal U. (51) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Milas’ın Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi’ndeki bir pet shopta meydana geldi. İddiaya göre, 13 ve 14 yaşındaki lise öğrencisi 2 kız arkadaş, hayvan sevmek için girdikleri pet shopta iş yeri sahibi Cemal U.’nun tacizine uğradı. Öğrenciler, korku ve paniğe kapılarak, olayı ailelerine anlattı.

Milas ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailelerin şikayeti üzerine işyerini olay gününden sonra açmadığı öğrenilen Cemal U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Milas’ta saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Taciz#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı