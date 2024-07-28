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İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Malatya
İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 16:17

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.'nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı otomobil, G.P.'nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti

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İncelemelerin ardından kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti

İki kız kardeş, feci kazada hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Malatya

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