İki kıta her renk

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan N Kolay 43. İstanbul Maratonu dün gerçekleştirildi. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan İstanbul Maratonu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kiminin rengarenk boyanıp geldiği, kiminin ise pusetteki çocuğuyla katıldığı maraton Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçildiği sırada katılımcıların Boğaz manzarasında bol bol fotoğraf çektirdiği maraton, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu.

HEDEF 2036 OLİMPİYATLARI

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Halk koşusu öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ellinci yılına doğru giden bu koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a almak istiyoruz. Devletimiz, milletimiz ve şehrimizle her bileşenle olimpiyatların bu şehirle buluşacağını biliyoruz” dedi.

36 YILLIK REKORU KIRDI









Milli atlet Hüseyin Can, maratonu 2.16.02’lik dereceyle bitirerek, 1985’ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

MASAİLER: BİZE HER GÜN MARATON









Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin davetlisi olarak geldikleri İstanbul’da maratona katıldı. Başlarına koydukları su kovalarıyla yürüyen Masailer, “Bir bardak su için 6 kilometre yürüyebilir misiniz?”, “Bizim için her gün maraton” yazılı pankartlar taşıdı.

KILIÇDAROĞLU 1923

AKŞENER 2023









Maratona katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘1923’, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ‘2023’, Ekrem İmamoğlu ‘34’ numarasıyla koştu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, 8 kilometrelik parkuru birlikte tamamladı. İki lider, zaman zaman İstanbul manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.