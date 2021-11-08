İki kıta her renk

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan İYİ Partili Türkkana küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değilErdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil#Erdoğan
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
Nusret, Cipriani’yi getiriyorNusret, Cipriani’yi getiriyor #NUSRET GÖKÇE
Erdoğan gençlerle buluştu... HDPye İstiklal Marşı tepkisiErdoğan gençlerle buluştu... HDP'ye İstiklal Marşı tepkisi#Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

İki kıta her renk

#İstanbul Maratonu#Kılıçdaroğlu#Akşener

İki kıta dün İstanbul Maratonu koşusuyla birleşti. Sporcular ve renkli katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasından başlattıkları koşuyu Sultanahmet’te tamamladı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan N Kolay 43. İstanbul Maratonu dün gerçekleştirildi. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan İstanbul Maratonu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kiminin rengarenk boyanıp geldiği, kiminin ise pusetteki çocuğuyla katıldığı maraton Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçildiği sırada katılımcıların Boğaz manzarasında bol bol fotoğraf çektirdiği maraton, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu.

HEDEF 2036 OLİMPİYATLARI

Haberin Devamı

Halk koşusu öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ellinci yılına doğru giden bu koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a almak istiyoruz. Devletimiz, milletimiz ve şehrimizle her bileşenle olimpiyatların bu şehirle buluşacağını biliyoruz” dedi.

36 YILLIK REKORU KIRDI

İki kıta her renk


Milli atlet Hüseyin Can, maratonu 2.16.02’lik dereceyle bitirerek, 1985’ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

MASAİLER: BİZE HER GÜN MARATON

İki kıta her renk


Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin davetlisi olarak geldikleri İstanbul’da maratona katıldı. Başlarına koydukları su kovalarıyla yürüyen Masailer, “Bir bardak su için 6 kilometre yürüyebilir misiniz?”, “Bizim için her gün maraton” yazılı pankartlar taşıdı.

KILIÇDAROĞLU 1923
AKŞENER 2023

İki kıta her renk


Maratona katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘1923’, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ‘2023’, Ekrem İmamoğlu ‘34’ numarasıyla koştu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, 8 kilometrelik parkuru birlikte tamamladı. İki lider, zaman zaman İstanbul manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Maratonu#Kılıçdaroğlu#Akşener

BAKMADAN GEÇME!

Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

#Covid-19
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı