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İki kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

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#DİYARBAKIR#Polis#Kavga
İki kişinin yaralandığı kavga anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 10:17

Diyarbakır’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5’inci Sokak'ta bir alkollü eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine bağırıp hakaret ederek tabancalarla ateş ettikleri, ardından polis ekiplerinin olay yerine geldiği görüldü.

İki kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

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Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Polis#Kavga

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