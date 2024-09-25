×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Trafik#Kaza
İki kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 10:28

Hatay’da duvara çarparak iş yerine giren motosikletteki Mehmet Can İşcan ve Mumin Ramazan Usanmaz hastanede hayatını kaybetti. Motosikletin duvara çarparak iş yerine girdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki 17 yaşındaki Mumin Ramazan Usanmaz yaralandı.

İki kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 şahısta hayatını kaybetti. Feci kazaysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İki kişinin öldüğü korkunç kaza kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!