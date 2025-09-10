×
Gündem Haberleri

İki kentte kar yağışı başladı! Kar aniden bastırdı etraf beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#KAR#Kaçkar Dağı Zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 12:10

Ardahan’ın yüksek kesimlerindeki yaylalar, dolu yağışıyla beyaza büründü. Öte yandan Rize’nin 3 bin 932 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı zirvesine de kar yağdı.

Ardahan’da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, yükseklerde yerini doluya bıraktı.

Çıldır ilçesindeki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı eteklerindeki yaylalar, dolu yağışının ardından beyaza büründü.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki kentte kar yağışı başladı Kar aniden bastırdı etraf beyaza büründü

ZİRVEDE KAR VE DOLU YAĞIŞI

Kentte deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine kar yağdı. Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri tırmanışla ulaştıkları zirvede, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Zirvede dinlenen dağcılar dolunun ardından yağan kar yağışıyla manzaranın keyfini çıkardı. Dağcılar olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süre sonra geri döndü.

10 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

