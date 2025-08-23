×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Hava#Diyarbakır#Serinleme Yöntemleri
İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 15:44

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterirken Diyarbakır'da ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı. Sokağa çıkan yetişkinler tarihi camilere, parklara girerken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

Haberin Devamı

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

DİYARBAKIR'DA TERMOMETRELER 48 DERECEYİ GÖRDÜ

Haberin Devamı

Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı.

İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEVAM EDECEK

Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.

İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcak Hava#Diyarbakır#Serinleme Yöntemleri

BAKMADAN GEÇME!