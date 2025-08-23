İki kentimiz alev alev yanıyor... Termometreler 55 dereceye çıktı | Serinlemek için farklı yollar aradılar

Haberin Devamı

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

DİYARBAKIR'DA TERMOMETRELER 48 DERECEYİ GÖRDÜ

Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı.

Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.