ÃœÃ§ kenti saÄŸanak vurdu: YaÄŸmur sularÄ± sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | Evler sular altÄ±nda kaldÄ±, heyelan nedeniyle yol kapandÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlerin ardÄ±ndan Ã‡anakkale'nin GÃ¶kÃ§eada ilÃ§esinde saÄŸanak etkili oldu. Gece boyunca yaÄŸan saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi. Metrekareye 1,5 saatte yaklaÅŸÄ±k 144 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde ise dere taÅŸtÄ±, bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±, araÃ§lar yollarda ilerlemekte zorlandÄ±. Antalya'da kÄ±sa sÃ¼rede etkisini gÃ¶steren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ yollarÄ± gÃ¶le Ã§evirdi. YaÄŸÄ±ÅŸ Ã¶zellikle KonyaaltÄ± Kepez ve MuratpaÅŸa ilÃ§elerinde yoÄŸun olarak hissedildi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafikte aksamalar yaÅŸandÄ±.

5 FARKLI NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDÄ°

Ã‡anakkale'nin GÃ¶kÃ§eada ilÃ§esinde etkili olan kuvvetli saÄŸanak nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±, 5 farklÄ± bÃ¶lgede heyelan meydana geldi. Ä°lÃ§ede gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle KalekÃ¶y OvasÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k su birikintileri oluÅŸtu.

YaÄŸmur sularÄ± nedeniyle UÄŸurlu kÃ¶yÃ¼ yolu ve TepekÃ¶y'den merkez yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru 5 farklÄ± noktada heyelanlar oluÅŸtu, ilÃ§edeki bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

GÃ¶kÃ§eada Belediye BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent Ecevit Atalay, GÃ¶kÃ§eada KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¶kÃ§eada Belediyesi, Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) ve KarayollarÄ± ekipleriyle yaÅŸanan olumsuzluÄŸun giderilmesi iÃ§in ivedilikle Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yaz boyunca yaptÄ±klarÄ± kanal temizlikleri ve dere Ä±slahlarÄ±yla bu olaydaki hasarÄ± en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Åžu anda tÃ¼m ekiplerimizle sahada Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyoruz. YaÄŸmur sularÄ±ndan zarar gÃ¶ren ev ve iÅŸ yerlerinin temizliÄŸine destek veriyoruz. Hasar alan yollarÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmakta. TÃ¼m ada halkÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"BÃ–LGEDE HASAR TESPÄ°T VE Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RME Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYOR"

GÃ¶kÃ§eada KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, GÃ¶kÃ§eada'da gece saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede 150 milimetreye ulaÅŸarak ilÃ§e genelinde sele ve heyelana neden olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan sabah saatlerinde bazÄ± bÃ¶lgelerde kapanan yollara kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ve koordineli ÅŸekilde mÃ¼dahale ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶kÃ§eada-TepekÃ¶y kara yolundaki heyelan nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ trafiÄŸe kapanan yolun ekiplerin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"ZeytinlikÃ¶y'de kÃ¶y iÃ§i yollar zarar gÃ¶rÃ¼rken, Ä°lÃ§e Ã–zel Ä°dare ekipleri bÃ¶lgede su tahliye ve yol dÃ¼zeltme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. KalekÃ¶y mevkisinde, dere yataÄŸÄ±nda meydana gelen taÅŸkÄ±n sonucu tarÄ±m arazileri ve kÄ±yÄ± bÃ¶lgesinde geniÅŸ Ã§aplÄ± su birikintileri oluÅŸtu. Yeni Bademli KÃ¶yÃ¼'nde tarÄ±m alanlarÄ±nÄ± etkileyen sel, GÃ¶kÃ§eada HavalimanÄ± Ã§evresindeki altyapÄ±da da hasara yol aÃ§tÄ±. HavalimanÄ± bÃ¶lgesinde yapÄ±lan hÄ±zlÄ± mÃ¼dahale sayesinde altyapÄ±daki tahribat kÄ±sa sÃ¼rede giderildi. ZeytinlikÃ¶y'de yoÄŸun sel ve Ã§amur akÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bazÄ± iÅŸ yerleri zarar gÃ¶rÃ¼rken, Ä°lÃ§e Ã–zel Ä°dare ekipleri bÃ¶lgeyi tamamen temizleyerek yollarÄ± yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§tÄ±. Ä°lÃ§e Jandarma, Belediye, KarayollarÄ± ve Mahalli Ä°dare ekiplerinin koordineli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sel ve heyelanÄ±n olumsuz etkileri kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n can ve mal kaybÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ±, GÃ¶kÃ§eada KaymakamlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede hasar tespit ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor."

AÃ§Ä±klamada Kaymakam Osman Acar'Ä±n, sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip ettiÄŸi, heyelanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde durumu koordine ettiÄŸi belirtildi.

Meteoroloji Ä°zmir BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine beklenen yaÄŸmur Ã¶ÄŸleye doÄŸru kÄ±yÄ± ilÃ§elerinden etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ã–zellikle FoÃ§a'da ÅŸiddetini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Bardaktan boÅŸalÄ±rcasÄ±na yaÄŸan yaÄŸmur sebebiyle vatandaÅŸlar kapalÄ± alanlara sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken, yaÄŸmur sularÄ± bir sÃ¼re sonra sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. RÃ¶garlarÄ±n da taÅŸmasÄ±yla cadde ve sokaklar kullanÄ±lamaz hale geldi.

BazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini de su bastÄ±.Â Sel sularÄ± araÃ§larÄ± sÃ¼rÃ¼klerken, evlerin bahÃ§eleri de tamamen sular altÄ±nda kaldÄ±. Ã–te yandan denizin taÅŸmasÄ± sonucu Eski FoÃ§a-AliaÄŸa yolunda ulaÅŸÄ±m aksadÄ±, bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde araÃ§lar bir sÃ¼re mahsur kaldÄ±.Â

BahÃ§eler tamamen sular altÄ±nda kalÄ±rken, ilÃ§e halkÄ± evlerinden Ã§Ä±kamayacak duruma geldi. Kent sakinleri, meteorolojinin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen tedbir alamayan FoÃ§a Belediyesi'ne tepki gÃ¶sterdi.

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk Mahallesi'ndeki dere, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle taÅŸtÄ±. YÃ¼kselen su dolayÄ±sÄ±yla sÃ¼rÃ¼klenen bir otomobil dere kenarÄ±ndaki bariyerlere takÄ±ldÄ±. Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÅŸyalarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ä°lÃ§ede metrekareye 1,5 saatte yaklaÅŸÄ±k 144 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â BÃ¶lgede saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olmaya devam ediyor.

ANTALYA'DA SAÄžANAK YOLLARI GÃ–LE DÃ–NDÃœRDÃœ, ARAÃ‡LAR MAHSUR KALDI

Antalya'nÄ±n Aksu ilÃ§esinde bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸanak yollarÄ± adeta gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. SaÄŸanak nedeniyle bazÄ± araÃ§lar yolda mahsur kalÄ±rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve vatandaÅŸlar su giderlerini aÃ§mak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±. Giderlerin aÃ§Ä±lmasÄ± ve su tahliye iÅŸlemi sonrasÄ± sular Ã§ekildi.

BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Aksu ilÃ§esinde saÄŸanak etkili oldu. Ã–zellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren saÄŸanak sonrasÄ± yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, bazÄ± araÃ§lar ilerleyemeyip mahsur kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve vatandaÅŸlar, su giderlerini temizlemek iÃ§in Ã§aba harcadÄ±.

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ekipler de, bÃ¶lgede su tahliye iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Giderlerin aÃ§Ä±lmasÄ± ve su tahliye iÅŸlemi sonrasÄ± sular Ã§ekildi.

25 KÃ–Y VE 30 MEZRA YOLU ULAÅžIMA KAPANDI

Batmanâ€™Ä±n Sason ilÃ§esinde etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan meydana gelen heyelanlar nedeniyle 25 kÃ¶y ve 30 mezra yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lÃ§e Ã–zel Ä°dare ekiplerinin yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°lÃ§ede dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve aralÄ±ksÄ±z sÃ¼ren kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± bÃ¶lgelerde heyelanlar meydana geldi. Toprak kaymalarÄ± ve taÅŸ kopmalarÄ± sonucu 25 kÃ¶y ve 30 mezra yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lÃ§e Ã–zel Ä°dare ekipleri, iÅŸ makineleriyle kapanan yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.