İki kent alev alev yanıyor

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SAKARYA Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde önceki gün 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyüp geniş alana yayıldı. Yangın, Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Gece karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler yeniden dahil oldu.

Sakarya Valiliği dün sabah yaptığı açıklamada, “Bu saat (dün) itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır” denildi.

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BÖLGE DUMAN BULUTU İLE KAPLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürdü. Çok sayıda personel, arazöz ve iş makinesiyle de müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek verdi.

Rüzgârın durmasıyla birlikte bölgede alevlerin ilerleyişi yavaşladı ancak bu kez de yoğun duman çalışmaları zorlaştırdı. Görüş açısının ciddi oranda düşmesi, özellikle hava araçlarının manevrasını zorlaştırdı.

Yangın söndürme helikopterinden kaydedilen görüntüler, hem alevlerin yayılma hızını hem de müdahalenin ne denli zorlu şartlarda yapıldığını gözler önüne serdi.

Sakarya’da çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangınının dumanı Eskişehir’e ulaştı.

Yangın Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık araziye de sıçradı. Bir tavuk çiftliği ile bazı binalar zarar gördü. Mahalle, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EVLER YANDI KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

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SAKARYA’nın Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi’nde yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi’nde ise 17 evden 13’ü tamamen yandı. Büyüksürmeli köyünde ise 3 ev alevler içinde kaldı. Köprücek köyü de ormandan sıçrayan alevlerin arasında kalarak küle döndü.

Yangınına müdahaleye giden Geyve Orman Şefliği’ne bağlı ekipler, Aygırlar köyü mevkisinde alevlerin arasında kaldı. İtfaiyecilerin, “Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık” dediği anlar görüntüde yer aldı.

İZMİR’DE YEŞİL ALAN SİYAHA BÜRÜNDÜ

İzmir Bornova’da önceki gün çıkan orman yangını, 16.5 saat sonra dün kontrol altına alındı. Ev ve araçlar zarar gördü. Ormanlık alan alevler nedeniyle siyaha büründü. Çatıda yaptıkları tadilat sırasında kaynak kullanılırken yangına sebebiyet verdikleri belirlenen Enver Ünlü ve Levent Bavlı mahkemece tutuklandı.

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ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA 150 YANGIN

SON 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun 83’ü dün çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle çoğu kontrol altına alındı. Dün de ekipler 8 aktif yangına müdahale ederken, akşam saatlerinde Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Finike’deki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, 33 saat sonra dün akşam kontrol altına alınırken Pazarcık ilçesinde de orman yangını çıktı.

Gaziantep Nurdağı’nda 2 uçak, 12 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen orman yangını 7 saatin ardından söndürüldü. 300 hektar alan zarar gördü.

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Manisa Akhisar’a bağlı Karaköy Mahallesi’nde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. 10 mahalle tahliye edilirken yangın gece de sürdü.

Balıkesir’in Havran, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinde orman yangını çıktı.

Aydın Bozdoğan’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Efeler ilçesindeki orman yangını 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Bolu Göynük’te çıkan orman yangını 7 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Antalya Finike ve Muğla Bodrum’daki yangınlar akşam kontrol altına alındı.

Edirne Lalapaşa’daki yangına müdahale gece de sürdü.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

TÜRKİYE genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yasaklandı.

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Türkiye genelinde ormanlara girişin yasaklandığı iller ve

tarihler şöyle:

◊ KARADENİZ BÖLGESİ

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

◊ MARMARA BÖLGESİ

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne 27 Haziran - 15 Ekim

◊ EGE BÖLGESİ

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

◊ AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

◊ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

◊ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

◊ İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül