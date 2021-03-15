İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenleri saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü. Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.

Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara