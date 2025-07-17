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İki kardeşten telefon hırsızlığı: Biri bekledi diğeri çaldı

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#Sultangazi#Telefon#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 10:37

Sultangazi’de iki kardeşten biri dışarıda beklerken diğeri, iş yerinde bulunan çalışanın telefonunu arama yapmak için ödünç istedi. Kardeşlerden biri telefondaki hattı çıkardı dşiğeri ise dışarı bekledi. Telefonu alan şüpheli daha sonra dışarı çıkarak kardeşiyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olay 16 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş bir iş yerinin önüne geldi.

İki kardeşten telefon hırsızlığı: Biri bekledi diğeri çaldı

Kardeşlerden biri içeri girerek çalışanlardan birine arama yapmak istediğini söyledi. Çalışanın telefonunu ödünç alan kişi Şüpheli telefonu ödünç aldıktan sonra içindeki hattı çıkararak, kendi hattını telefona taktı ardından da iş yerinden çıktı.

İki kardeşten telefon hırsızlığı: Biri bekledi diğeri çaldı

Bu sırada diğer kardeş ise dışarıda bekledi. İki kardeş restoranın bulunduğu sokaktan hızla uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Sultangazi#Telefon#Hırsız

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