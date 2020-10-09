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Hürriyet
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Gündem
Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

İki kardeşe, yangındaki çabaları için plaket

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İki kardeşe, yangındaki çabaları için plaket
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde yaklaşık iki ay önce çıkan orman yangınının söndürülmesi için yoğun çaba gösteren Yusuf İslam Çelik ve Memili Çelik kardeşler, Serik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından plaketle ödüllendirildi.

Serik ilçesi Töngüçlü Mahallesi’nde 22 Ağustos günü çıkan orman yangınında hiçbir deneyimleri olmamasına rağmen, söndürme çalışmalarına katılan Yusuf İslam Çelik ile Memili Çelik kardeşler, Serik Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız tarafından yangın alanında plaketle ödüllendirildi. Özgür Cılız, Yangın söndürmenin tekniğini bilmiyorlar belki ama söndürme çalışmalarına katılmışlardır. Biz de bizim teşkilatımızı tanımaları, gençlere örnek olmaları açısından bu arkadaşları unutmamak için bu ödülleri, Yusuf İslam Çelik ile Memili Çelik kardeşlere takdim ettik" dedi.

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