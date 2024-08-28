İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar

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Ortak basın toplantısında Fidan şunları söyledi: “Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla da görüş alışverişinde bulunduk. İsrail’in Gazze saldırısını değerlendirdik.” Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da “Azerbaycan ile Türkiye’nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir.”

TİCARET HACMİ 7.6 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasında da öne çıktı. 2023 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı 2.3 milyar dolar, Azerbaycan’dan ithalat 5.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ticaret hacmi 7.6 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı 5 bin 700’ün üzerinde. Azerbaycan’da en fazla yabancı sermayeli şirkete sahip olan ülke Türkiye. Türkiye’de ise 2 bin 600’ün üzerinde Azerbaycan sermayeli şirket var. m Gonca ŞENAY / ANKARA