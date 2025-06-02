İki kardeş evden firar etti! İstanbul'da ilginç olay

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İETT'den yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş, ailesine haber vermeden 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf'ı da yanına alarak evden çıktı.Önce trafiği ve yoldan geçen otobüsleri izleyen iki kardeş, durakta gördükleri Başakşehir ile Fenertepe arasında sefer yapan İETT'nin "78-G" otobüsüne bindi.

Otobüsün şoförü Kamuran Gümüşten, çocukların ailesi olmadan seyahat ettiğini fark etti.

Durumu İETT Filo Yönetim Merkezi'ne bildiren Gümüşten 2 kardeşi İETT Peron Amirliğine götürdü.

Çocukların ailesine ulaşılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Bir süre sonra 2 kardeş ailelerine teslim edildi.

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Anne Güler Ertaş, şoföre, İETT Filo Yönetim Müdürlüğüne ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Otobüslere özel ilgi duyan iki kardeşe, filodaki nostaljik araçların da yer aldığı garajda mini tur yaptırıldı.

Otobüs içi güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki Ali Kemal'in bir elinde kardeşi Ömer Asaf diğer elinde oyuncakla otobüse binmelerinin ardından şoförün çocuklara "Eviniz nerede? Kayıp mı oldunuz?" diye sorması yer alıyor.