İki kalkınma ajansına personel alınacak! İşte ayrıntılar
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından şimdi de personel alımı için aranan şartlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, kalkınma ajansları personel alımı hakkında bilgi...
İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, AHİKA 2 uzman, 1 destek personeli ve 1 hukuk müşaviri alımı yapacak. KUZKA ise seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçiyle 5 uzman personel alacak.
Başvurular, 2-13 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Sınavların yer ve tarihine ilişkin duyurular ayrıca yapılacak.
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