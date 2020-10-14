İki kalkınma ajansına personel alınacak! İşte ayrıntılar

İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, AHİKA 2 uzman, 1 destek personeli ve 1 hukuk müşaviri alımı yapacak. KUZKA ise seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçiyle 5 uzman personel alacak.

Başvurular, 2-13 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Sınavların yer ve tarihine ilişkin duyurular ayrıca yapılacak.