İki kahraman yan yana olacak

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Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria İsabel Armida Limon, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Atsushi Miyazaki’nin heykelinin yanına Adıyaman’da kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika ekibinin köpeği Proteo’nun heykelinin yapılacağını belirterek, “Proteo kilometrelerce uzaktan, Meksika’dan hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya geldi. Son görevini de burada yaptı. Proteo vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz” diye konuştu.