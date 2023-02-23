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İki kahraman yan yana olacak

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#Deprem#Atsushi Miyazaki#Van
İki kahraman yan yana olacak
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve Türkiye’ye gelen tüm arama-kurtarma ekiplerine duyulan minneti göstermek amacıyla 2011 Van depreminin kahramanlarından Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adını taşıyan parkta önceki gün bir anma töreni gerçekleştirildi.

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Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria İsabel Armida Limon, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Atsushi Miyazaki’nin heykelinin yanına Adıyaman’da kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika ekibinin köpeği Proteo’nun heykelinin yapılacağını belirterek, “Proteo kilometrelerce uzaktan, Meksika’dan hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya geldi. Son görevini de burada yaptı. Proteo vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz” diye konuştu.

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#Deprem#Atsushi Miyazaki#Van

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