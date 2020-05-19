‘İki kahraman’ unutulmasın

Çanakkale’de Gelibolu tarihi yarımada içinde yer alan tüm rehber kitaplarda gezi güzergâhı olarak gösterilen Halid Rıza Anıtmezarı ziyaretçileri üzüyor. Amasyalı Üsteğmen Halit Efendi ve Siirtli Teğmen Ali Rıza Efendi yazılı yönlendirme tabelaları sizi Büyük Anafarta köyü çıkışına götürüyor. Yönlendirme tabelaları yenilenmiş ama gelin görün ki anıtmezarın duvarları bakımsızlıktan dökülmüş, üzerinde kitabe bulunan mezar taşı yan yatmış, etrafı çöplüğe dönmüş durumda. Çanakkale Şehitliği’ne yakışmayan bu görüntü 2007 yılında yine haber olmuş ve dönemin Amasya Belediye Başkanı İsmet Özarslan, “Belediye olarak şehitliğin onarımı için yetkililerle konuşup ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuşmuş. Ancak bugüne kadar bölgede tek bir çivi çakılmamış.

OSMANLICA KİTABE

Kitabede Osmanlıca şöyle yazıyor: “Arıburnu muharebelerinde Halit-Rıza Tepesi’nin geri alınışında şehitlik mertebesine erişen 3. Kolordu Mürettep 4. Alay, 1. Bölük’te Süvari Üsteğmen Amasyalı Halit ve 15. Alay 4. Bölük Süvari Asteğmen Ali Rıza Efendilerin ruhlarına Fatiha, 30 Mayıs 1915.”

TEPEYİ GERİ ALDILAR

İKİ subayın hikâyesi:

“Düşman, 30 Mayıs 1915 günü 19. Tümen’e saldırdı. Yardım gerekti. Elde 3. Kolordu’nun 15. Süvari Alayı vardı. Artık alay attan inerek, Şahinsırt’a göz koyan düşmana saldırdı. Geri atarak görevini yerine getirdi. Fakat kanadı biraz daha ileriden korumak için öndeki tepeyi de almak yararlı olacaktı. İki bölük buraya taarruzu üzerine aldı. Üsteğmen Amasyalı Abdullah oğlu Halid’in komuta ettiği 1. Bölük ile Asteğmen Siirtli Osman oğlu Ali Rıza’nın komuta ettiği 4. Bölük düşmana saldırdı. O gün iki bölük de tepeye çıktı ve düşmandan geri aldı ama iki komutanını da şehit verdi.”

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA ADLARI VERİLDİ

ARIBURNU savaşları sırasında büyük kahramanlık göstererek şehit olan bu iki subayımız için Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa, Anzaklardan geri alınan tepeye “Halid Rıza Tepesi” isminin verilmesini bizzat raporla bildirmiş.