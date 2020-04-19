İki kadın iki yardım çığlığı: Ne olur beni koruyun

‘KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİ’

“Tokat’tayken 17 yaşımda beni kaçırıp tecavüz etti. Ailem çocuğumu kabul etmeyince onun yanında kaldım. Açlık, sefalet her şeyi yaşadım. 2 çocuğum daha oldu. Şimdi biri askerde. Bütün hamileliklerimde beni dövdü. Çocuklar nasıl düşmedi şaşırıyorum. Çocuklara da vuruyordu. Çok kanamam oldu. Yürüyemiyordum. Yumrukladığı için çenem çıkmıştı. Jandarma beni aileme teslim etti ama çocuklarımı bırakamadığım için eve geri dönmek zorunda kaldım. Çocuklarımı kabul etselerdi ona asla dönmezdim.

‘YANINA KÂR KALDI’

23 yıl evli kaldım ve sayısını hatırlamadığım kadar şikâyetçi oldum. Hiç içeri girmedi. 5 yıl önce ayrıldım ve 3 yıl önce de boşandık, temyiz etmiş kararı. Davayı geri alayım diye beni kaçırdı. Ormana götürdü dövdü. Yanında bir adam daha vardı. İkisine de yalvardım beni bıraksınlar diye. ‘Şikâyet etmeyeceksin’ dedi. Yemin ettim. Bıraktı beni. İfadesi alındı salındı. Dava açıldı. 6 ay ceza çıktı o da paraya çevrildi. Benim yediğim dayaklar kâr kaldı. Resmi olarak boşanalı 1 yıl oldu.

‘YAŞAMA ŞANSIN YOK, DEDİ’

14 Nisan’da işe giderken tanımadığım biriyle gelip beni zorla arabaya bindirdiler. Bir konteynere götürdü. O yanındaki şoför tuttu beni, Recep vurdu. Yalvardım o kişiye beni kurtarsın diye, hiçbir şey yapmadı. Şikâyetçi olursam yaşama şansım yokmuş. Kaybedecek hiçbir şeyi yokmuş. Bundan öncekilerin hiçbirinde hapse girmemişti. ‘Ölsem de ensendeyim, asla bırakmam’ diyor. ‘Seviyorum’ diyor, ben de anlamıyorum bu nasıl sevgi. Ben Recep Yılmaz’ın ağır bir ceza almasını istiyorum. Oradan asla çıkmasını istemiyorum. Daha önce hiç hapse girmemişti. Şimdi iyice bilendi. Daha kötü şeyler yapacak. Çünkü kendi ağzıyla söyledi. ‘Şikâyet dahi edersen yaşama şansın yok’ dedi. Çıkarsa beni yaşatmayacak. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Ne olur beni koruyun.”

4 SAAT İŞKENCE GÖRDÜ

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Semine Eylence (46), boşandığı eşi Recep Yılmaz (50) ve onun bir arkadaşı tarafından 14 Nisan’da evinin önünden kaçırılarak Başakşehir’deki bir konteynere götürüldü. 4 saat boyunca işkence gören Eylence, Yılmaz’ın telefonla konuştuğu sırada bağırarak yardım istemesiyle kurtuldu. Eylence polise şikâyette bulunduktan sonra yaşadığı dehşet dolu anları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Kadının yardım çığlığı üzerine harekete geçen polis, Yılmaz’ı eski eşini kaçırıp işkence yaptığı konteynerde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakaladı. 3 kasten yaralama, 2 tehdit, 2 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve 3 de tedbir kararına aykırılıktan suç kaydı çıkan Recep Yılmaz tutuklandı.

ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM

Nesibe Taşkıran da cezaevinden çıkan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildi. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyuran Taşkıran, “Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum” dedi.

Kütahya'da yaşayan Nesibe Taşkıran’ın (25), sosyal medyadaki bir kadın platformu hesabından, boşandığı eski eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü bir videosu yayınlandı. Taşkıran videoda, “Ben eşimden 3 sene önce ayrıldım. Dört yaşında bir kızımız var. Eski eşim beni halen tehdit ediyor. Küfürler ediyor, ‘Seni öldüreceğim’ diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim. Kamera kayıtları olmadığı için 1 ay yatıp çıktı. Daha dün kapımıza tekrar geldi.



GÖZALTINA ALINDI



Bana küfürler etti. ‘Seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin için 10 sene yatarım’ dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsalar ne olur ki? Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum” ifadelerini kullandı. Videonun sonunda ise eski eşi Veysel S.’nin tehdit ettiği görüntüler yer aldı.



Taşkıran 14 Nisan’da, boşandığı eski kocası Veysel S.’nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek aynı gün içinde Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu ve eski kocası hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis ekipleri, eski eşini öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen şüpheliyi Mecidiye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. (AA)