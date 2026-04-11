İki kadın vahşice katledildi

Haberin Devamı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde Yurdoğlu Mahallesi'nde park halindeki otomobilden dün sabah 07.30 sıralarında art arda gelen silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, araçta silahla vurulan Nazlı Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, sürücü koltuğundaki Osman Kanığ’ın (53) ağır yaralandığını belirledi. Ağır yaralı Kanığ, kaldırıldığı hastanede sağlık çalışanlarının tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Osman Kanığ’ın Nazlı Yılmaz’a ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

EŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU

Bursa Gemlik’te ise 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Fatma Ekinci’nin (65) eşi Nihat Ekinci (69), iddiaya göre, cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı. Namazdan sonra eve dönen Nihat Ekinci, eşini yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Fatma Ekinci’nin, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Fatma Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haberin Devamı