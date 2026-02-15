İki kadın daha ‘düşerek’ öldü

Haberin Devamı

İstanbul Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kübra Kölge (21), iddiaya göre evin salonunda ailesiyle tartışmasının ardından odasına geçti. Kısa bir süre sonra Kölge, 5’inci katın penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır yaralandı. Kölge’yi gören vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kübra Kölge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatarken, annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçirdiği görüldü. Vatandaşlar ise ‘Bir şey yok, yaşıyor’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, Kölge’nin kız kardeşi Ü.G. Kölge’nin (12) ifadesine başvurdu. Ü.G. Kölge, ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti.

Rize’de ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), dün 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle, Fener Mahallesi’ndeki apartmanın 10’uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Turna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Turna’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nden Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna için taziye mesajı yayımlandı. Taziye mesajında, “Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim Üyemize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Mersin’in Mut ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4’üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç, Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.