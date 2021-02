İki kadın acımasızca katledildi!

Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

TARTIŞTIĞI KADINI TABANCAYLA VURDU!



Bir diğer kadın cinayeti haberi de Kocaeli'nden geldi. Şirinköy Mahallesi'nde Hacer Ç. ile bir süredir birlikte yaşadığı H.E. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında H.E. tabancayla ateş ederek Hacer Ç'yi ağır yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.