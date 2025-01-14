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İki işçi servisi çarpıştı: 35 yaralı

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#Manisa#Akhisar#Kaza
İki işçi servisi çarpıştı: 35 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 21:49

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin kavşakta çarpıştığı kazada, 35 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile 45 J 4497 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 35 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

45 J 4497 plakalı işçi servisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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#Manisa#Akhisar#Kaza

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