×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki iş insanının kavgası ölümle sonlandı! İstanbul'daki otomobil servisinde kanlı hesaplaşma

Güncelleme Tarihi:

#Suat Beker#Haydar Arıcıoğlu#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 09:44

Beyoğlu'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki iş insanının kavgası ölümle sonlandı İstanbuldaki otomobil servisinde kanlı hesaplaşma

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki iş insanının kavgası ölümle sonlandı İstanbuldaki otomobil servisinde kanlı hesaplaşma

Haberin Devamı

Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

İki iş insanının kavgası ölümle sonlandı İstanbuldaki otomobil servisinde kanlı hesaplaşma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suat Beker#Haydar Arıcıoğlu#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!