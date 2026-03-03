×
Gündem Haberleri

İki ili birbirine bağlayan yolda heyelan: Ulaşıma kapandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 09:25

Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.

İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

