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İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

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#Malatya Adana Suç Operasyonu#Fuhuş Mağdurları Kurtarıldı#Sahte Profil Gasp Şebekesi
İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:58

Polis ekipleri Malatya ve Adana'da organize tuzaklara karşı düğmeye bastı. Malatya'da 13 adrese düzenlenen baskınla kadınları zorla çalıştıran 6 zanlı yakalanırken, Adana'da ilişki vaadiyle vatandaşları ağlarına düşürüp soyduktan sonra şantaj yapan 6 kişilik şebeke cezaevine gönderildi.

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Emniyet güçlerinin Malatya ve Adana'da yürüttüğü operasyonlarda suç şebekelerine peş peşe darbe vuruldu.

İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

Malatya'da 117 polisin katıldığı operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarılıp 6 şüpheli gözaltına alınırken; Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili üzerinden 5 kişiyi metruk alanlara çekip bıçak zoruyla gasbeden ve videolarını çeken 6 zanlı tutuklandı.

İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

MALATYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 iş yeri ve 9 ikamete yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 117 personel katıldı. Aramalarda; 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 11 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

SAHTE KADIN PROFİLİYLE GASP TUZAĞI

Adana'da sanal medyada sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdükleri 5 kişiyi ilişki vaadiyle buluşup, bıçakla tehdit ederek dövdükten sonra para ve eşyalarını gasbeden 6 şüpheli, tutuklandı.

İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal medyada oluşturdukları sahte kadın profili üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, ilişki vaadiyle ağlarına düşürdükten sonra gasbettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18), Samet İ. (23) ve A.C.B.’nin (16), bu yöntemle 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir metruk ev ve çalılığa çağırdığını tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettikleri mağdurları dövdükten sonra cep telefonu, üzerlerindeki ve banka hesaplarındaki parayı gasbettiği tespit edildi.

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İki ilde suç ağlarına darbe: Fuhuş kıskacındaki 11 kadın kurtarıldı, sahte profil çetesi cezaevinde

ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN VİDEOLARINI ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çektikten sonra şikayetçi olmamaları için tehdit ettikleri saptandı.

Mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelileri adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp, videolarını çektik. Kimseden para ya da eşyalarını almadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Malatya Adana Suç Operasyonu#Fuhuş Mağdurları Kurtarıldı#Sahte Profil Gasp Şebekesi

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