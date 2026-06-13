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İki ilde denize girmek yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Girişi Yasak#Kocaeli#Zonguldak
İki ilde denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 15:06

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesi ile Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YASAK SÜRECEK

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Zonguldak'ta ise olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten, 14 Haziran Pazar günü saat 08.00'e kadar denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan alınan karara riayet etmeleri istendi.

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#Deniz Girişi Yasak#Kocaeli#Zonguldak

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