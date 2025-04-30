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İki ilin komşu ilçeleri birbirine köprü ile bağlanacak

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#Köprü#Ordu#Samsun
İki ilin komşu ilçeleri birbirine köprü ile bağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 11:44

Samsun'un Ayvacık ilçesi ile Ordu'nun Akkuş ilçesini birbirine bağlayacak olan köprü projesi için ortak saha incelemesi yapıldı.

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Ayvacık ile Akkuş ilçesini birbirine bağlayacak olan köprü projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi. Ayvacık’ın Kapaklık Mahallesi ile Akkuş’un Çökek Mahallesi arasında yapılması planlanan köprünün geçeceği güzergâhta teknik bir değerlendirme yapıldı.

İki ilin komşu ilçeleri birbirine köprü ile bağlanacak

Bölgede yapılan incelemeye Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Gökal Belediye Başkanı Muhittin Hünerci ve Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan katıldı. Yerinde yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonrası projenin teknik detayları ele alındı.

İki ilin komşu ilçeleri birbirine köprü ile bağlanacak

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İki komşu ilçeyi birbirine bağlayacak olan bu ulaşım yatırımıyla birlikte, Ayvacık ile Akkuş arasındaki mesafenin önemli ölçüde kısalması ve vatandaşların seyahat süresinde ciddi bir tasarruf sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle bölgedeki sosyal ve ekonomik etkileşimin artması ve kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.

İki ilin komşu ilçeleri birbirine köprü ile bağlanacak

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#Köprü#Ordu#Samsun

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