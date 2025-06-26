İki il arasında saklı kalmış cennet! Keşfedilmeyi bekliyor

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Doğal yapısını koruyan ve bölge ekosistemi için büyük önem taşıyan gölet, çevresindeki yürüyüş yolları ve doğal alanlar, piknikçilerin ve kampçıların uğrak noktası hâline geldi.

Her mevsim farklı bir güzellik sunan Topulyurt Göleti, özellikle yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Tokat ve Sivas arasında doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir rota olan bu bölge, keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor.