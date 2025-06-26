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İki il arasında saklı kalmış cennet! Keşfedilmeyi bekliyor

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#Tokat#Sivas#Keşfedilmeyi Bekleyen Yerler
İki il arasında saklı kalmış cennet Keşfedilmeyi bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:10

Tokat-Sivas sınırındaki Topulyurt Köyü Sulama Göleti, doğa tutkunları için adeta saklı bir cennet niteliği taşıyor. Göz alıcı yeşil suyu ve çevresini saran çam ormanlarıyla gölet, ziyaretçilerine tabloyu andıran manzaralar sunuyor.

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Doğal yapısını koruyan ve bölge ekosistemi için büyük önem taşıyan gölet, çevresindeki yürüyüş yolları ve doğal alanlar, piknikçilerin ve kampçıların uğrak noktası hâline geldi.

İki il arasında saklı kalmış cennet Keşfedilmeyi bekliyor

KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Her mevsim farklı bir güzellik sunan Topulyurt Göleti, özellikle yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Tokat ve Sivas arasında doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir rota olan bu bölge, keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

İki il arasında saklı kalmış cennet Keşfedilmeyi bekliyor


Göletin Yeşilyurt ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Mehmet Sabancığolu, "Buranın doğası harika. Balık tutmak isteyenler gelebilir. Ördekler var. Burası Tokat ile Sivas'ın arasında bulunuyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 40, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine ise 20 kilometre uzaklıktadır. Çamların ortasında çok güzel manzarası var. Ağaçları yeşil su rengi bile yeşil. Buraya gelerek sürekli piknik yapıyoruz" dedi.

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#Tokat#Sivas#Keşfedilmeyi Bekleyen Yerler

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