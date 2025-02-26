İki Hürjet aynı anda gökyüzünde! TUSAŞ paylaştı: Ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

İki Hürjet aynı anda gökyüzünde!

Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz.

İKİ HÜRJET AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE! ✈️🇹🇷



Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.



Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın… pic.twitter.com/YwWqjnUPN9