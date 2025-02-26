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İki Hürjet aynı anda gökyüzünde! TUSAŞ paylaştı: Ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz

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#TUSAŞ#Hürjet#İspanya Hava Kuvvetleri
İki Hürjet aynı anda gökyüzünde TUSAŞ paylaştı: Ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 21:26

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz" denildi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

İki Hürjet aynı anda gökyüzünde!

Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz.

 

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#TUSAŞ#Hürjet#İspanya Hava Kuvvetleri

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