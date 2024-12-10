İki helikopterin pervaneleri çarpıştı: Biri tuğgeneral 6 şehit

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Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu’na ait 2 askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezi yakınlarında dün 11.00 sıralarında havada birbirine temas etti.

Helikopterlerden biri aldığı hasara rağmen inişini tamamlarken, diğeri ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki boş araziye düştü. Düşen helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu. İnmeyi başaran helikopterdeki 2 personel ise Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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ACI HABERLE YIKILDILAR

Tuğgeneral İsa Baydilli’nin (52) acı haberi, memleketi Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan annesine verildi. Evli, 2 çocuk babası Baydilli’nin bugün Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Teğmen Mustafa Atakan Dut’un annesinin ise Aydın Germencikli olduğu ve babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Dut’un görevi nedeniyle ailesinin Şanlıurfa’da bulunduğu öğrenildi. Şehit Teğmen Dut bugün Germencik’te son yolculuğuna uğurlanacak.



Diğer şehitler Teğmen Tunahan Dağlı (24) Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) Rize’nin Çayeli ilçesinde, Astsubay Çavuş Taha Nergiz Erzurum’da, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek de Nevşehir’de toprağa verilecek. Kalyoncu’nun önceki gün doğum günü olduğu öğrenildi.

İRTİFAYI KORUYAMADI

HÜRRİYET’in askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre; kaza alçak irtifada uçan aynı tip 2 helikopterin pervanelerinin teması nedeniyle yaşandı. Temas sonrası Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de içinde bulunduğu helikopter irtifasını koruyamayarak düşerken, diğer helikopter güvenli iniş yapmayı başardı. Hürriyet’e konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çok talihsiz bir kaza yaşanmış. Maalesef 6 şehidimiz var. Naaşlarına ulaştık. Diğer helikopterin sağ salim iniş yapması acımızı biraz olsun hafifletti. Ekiplerimiz kaza bölgesinde” diye konuştu.

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ÇOK PİLOT YETİŞTİRDİ









Tuğgeneral İsa Baydilli, 2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ederek Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atandı. Askeri havacılık alanında uzmanlığı ve liderliğiyle tanınan Baydilli, nitelikli pilotlar yetiştirme hedefinde önemli rol üstlendi. Modern havacılık eğitimi ve teknolojilerinin kazandırılmasında büyük katkı sağladı.

OKULA 2 KİLOMETREDE...

Kaza, Isparta Kara Havacılık Okulu’na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Düşen helikopterin ikiye bölündüğü, parçalarının 50 metre arayla savrulduğu belirlendi. Helikopterin kırıma uğradığı alan güvenlik şeridiyle çevrelenirken, güvenlik güçleri arazide arama tarama faaliyeti yürüttü. Diğer helikopterin ise kaza yerinin 400 metre ilerisine güvenli iniş yaptığı görüldü. Güvenlik güçleri, helikopterin çevresinde nöbet tuttu.

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VİETNAM’IN SİMGESİ: UH1

ABD’li Bell firması tarafından üretilen UH-1 helikopterleri Vietnam Savaşı’nın simgelerindendi. TSK envanterine 70’li yıllarda giren UH1’ler 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı’nda da kullanılmıştı. Sikorsky’lerin göreve başlamasından sonra ise UH-1’ler daha çok eğitim uçuşlarında yer aldı.



YEDİNCİ KAZASI

TSK envanterine girdiğinden bu yana UH-1 helikopterleri 6 kez kaza kırıma uğradı. Dünkü kaza UH-1’lerin Türkiye’deki 7’nci kazası.