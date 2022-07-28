İki harekat bölgesinde üç şehit

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Şehitler dün memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

ELLER ÜSTÜNDE

Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek’in naaşı, Hakkâri’deki tören sonrasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Türk Yıldızları uçağıyla Afyonkarahisar’a götürüldü. Şehit için Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyündeki Kale İlk ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Basri Taşyürek, annesi Ayşe Dudu Taşyürek, ağabeyleri Mesut ve Bekir ile ablası Şifa Taşyürek’in yanı sıra yakınları, köylüler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve kent protokolü katıldı. Şehidin annesi Ayşe Dudu Taşyürek’i yanında bulunan sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Protokol üyeleri ise baba Basri Taşyürek’i yalnız bırakmadı. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Şehit Mert Otal da Kırıkkale’de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANKARA UĞURLADI





Şehitlerden Mevlüt Yoğurtcu için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Yoğurtçu, Pursaklar’da defnedildi.

MSB: 25 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi” denildi.

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ABD’DEN TAZİYE MESAJI

ABD Ankara Büyükelçiliği, şehitler için bir taziye mesajı yayınladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadeleri kaydedildi.