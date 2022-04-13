İki güzel insan

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İstanbul’da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan Süleyman Güngör (59), Sabiha Gökçen Havalimanı taksi durağından yolcularını alarak Eyüpsultan ilçesinde bir sokağa bıraktı. Güngör, durağa döndüğü sırada sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını fark etti.

‘BU BENİM VAZİFEMDİ’

Tek başına yaşayan kadının yanında komşuları olmasına rağmen evinin merdivenlerini çıkamadığını gören Güngör, tereddüt etmeden yardıma koştu. Güngör, kadını sırtına alarak 2’nci katta bulunan evine çıkardı. Kadının yanında bulunan komşusu yürek ısıtan o anları cep telefonuyla kaydetti. Arkadaşlarının örnek davranışından dolayı tebrik ettiği Süleyman Güngör, şunları söyledi: “Müşterilerimi bıraktıktan sonra yoldan aşağı doğru inerken 20 metre ileride bir yaşlı teyze ve yanında iki hanımefendi vardı. Hemen durdum ve teyzemi arabama bindirdim. Teyzenin evine doğru giderken teyzeye ‘İzin verirseniz ben merdivenleri çıkarken size yardım edeceğim’ dedim. ‘Çok iyi olur’ dediler. Teyzeyi sırtıma aldım ve merdivenlerden yukarı çıkardım. Memnun oldular bana dua ettiler, ben de çok mutlu oldum. Bu benim vazifemdi, herkes yapar.” (İHA)

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AŞLI KADINI KENDİ ÇABASIYLA DARÜLACEZE'YE BIRAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Darülaceze’de kalan Emine Şehit’le (67) otobüs durağında karşılaşan Ezgi Arslan, yaşlı ve akli dengesi tam yerinde olmayan kadını Darülaceze’ye bırakmaları için aradığı kurumlardan olumlu dönüş alamadı. Yaşlı kadını toplu taşıma araçlarıyla Darülaceze’ye bırakan Arslan, yaşadığı çaresizliği sosyal medya hesabından paylaştı. Arslan, şunları söyledi:

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Emine Şehit, geçtiğimiz 1 Mart’ta YouTube üzerinde yayın yapan +90 kanalında yayınlanan ‘Evsiz ve kadın olmak’ isimli videoda röportaj vermişti.

KİMSE İLGİLENMEDİ

“Karaköy durakta bir hanımefendi İBB Darülaceze’de (Kayışdağı) kaldığını ve nasıl döneceğini bilmediğini söyledi. Haritadan baktım 3 vasıta ile gidiliyor. Hal ve hareketlerinden başaramayacak gibi görünüyordu. Kurumu aradım. Kurum amiri 153’ü aramamı zabıtanın gelip alabileceğini söyledi. 153 ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını, yine de 183’den yardım isteyebileceğimi söylediler. Aradım bizim sorumluluğumuzda değil 153’ü tekrar arayın ekip göndersinler dediler. Aradım, hiçbir işe yaramayacağını bildiğim şikâyeti oluşturdum. Hayatımda hiç bu kadar aciz hissettiğim an olmadı, ağlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor şu an elimden.”