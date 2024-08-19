İki günde sekiz aktif yangın... Alevlerle nefes kesen mücadele

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İZMİR: Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi’ndeki bir sitenin arkasında makilerle kaplı bölgede önceki akşam çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Günkent mevkisinde önceki gün 17.00 sıralarında başlayan yangın da kısa sürede yayıldı. Alevler, Çeşme Gerence Körfezi’nde Balıklıova’dan İltur tatil sitesine kadar ulaştı. Ancak yoğun müdahalelerle buradaki yangın da dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında önceki gün 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına da gece boyu ekipler müdahale etti. Dün sabah saatlerinden itibaren de 5 uçak ve 8 helikopter havadan müdahaleye başladı. İzmir’de devam eden tek yangın olarak kalan bu yangını da kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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BOLU: Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden çıkan yangın hızla yayıldı. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları dün sabah 4’üncü günde 1357 personelin katılımıyla aralıksız sürdü. Çalışmalarda 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi görev aldı. 12 noktada etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

MANİSA: Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çarşamba günü çıkan yangın sürerken iki ayrı noktada daha alevler yükseldi. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi. 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

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Salihli ilçesine de ulaşan yangında 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına müdahale dün 5. günde de sürdü. 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47’si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahaleye gün boyu devam etti.

AYDIN: Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda cuma günü başlayan yangın Hışımlar Mahallesi’nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örmepınar Mahallesi’nde ise 2 eve zarar verdi. Çiftlikte bulunan 10’a yakın küçükbaş, 100’den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. Alevlere müdahale eden 10’u personel toplam 59 kişi de dumandan etkilendi.

MUĞLA: Aydın’daki alevler Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Dozerler, iş makineleri yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi. Çavdır Mahallesi yakınındaki Yeşilköy Mahallesi’nde tedbir amaçlı 30’dan fazla yaşlı, çocuk ve hastalar tahliye edildi, 20’den fazla hayvan da güvenli alanlara götürüldü. Muğla’nın Ula ve Yatağan ilçelerinde de dün yeni yangınlar çıktı.

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UŞAK: Uşak’ın Eşme ilçesi Dereli köyü mevkisinde önceki gün ot yangını olarak başlayan ve rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlere hem yerden hem havadan müdahale edildi. Çalışmalar gün boyu sürdürüldü.

5 TUTUKLAMA

- Aydın’ın Didim ilçesindeki maki yangınına ilişkin 3 şüpheli ‘yangına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı. Bolu’da da anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yatağan’da da Yava Mahallesi’nde yangının arıcıların kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (37) gözaltına alındı. Datça’da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

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BAKAN YUMAKLI: KİBRİT DAHİ ÇAKMAYALIM

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Seyirtepe mevkisinde yangınlarla ilgili açıklama yaparken Karşıyaka ilçesindeki yangının 4. günde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, “Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. Çok şükür İzmir Yamanlar’da bu yangının kontrol altına alındığını bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Bakan Yumaklı ekiplerin son 2 günde 8 aktif yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

TOPYEKÛN MÜCADELE

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Bakan Yumaklı, “25 bin çalışanımız, 105 helikopterimiz var. 14 İHA’mız ve uçaklarımız var. Gönüllülerimiz var. Topyekûn bir mücadeleden söz ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle, siyasi ayrım yapmadan tüm belediyeler ve yanımızda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük” dedi.

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11 KASIM’DA AĞAÇ DİKİMİNE DAVET

Yanan alanın miktarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade eden Bakan Yumaklı, “Ormanlarımız yandı ancak her zaman yaptığımız gibi yılda 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturuyoruz. Buraları da yeniden ağaçlandıracağız. Herkesi 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda bu hasarı hep birlikte gidermeye davet ediyorum” diye konuştu.

HAFTAYA PAZARA KADAR ALARM

Bakan Yumaklı, gelecek hafta pazar gününe kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıp vatandaşlara “Eğer mümkünse açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım. Ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin nelere mal olduğunu hep birlikte yaşadık. 15 Eylül’e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek” diye seslendi.

BAKAN KURUM: KARŞIYAKA’DA 43 BİNADA HASAR VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Karşıyaka ve Manisa yangınlarındaki hasarla ilgili şu bilgileri verdi:

“İzmir’de 52 bina, 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Manisa’mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlamak üzere 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 36 bina, 52 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaralarımızı hızla saracağız.”

KARŞIYAKA 4. GÜNDE KONTROL ALTINDA

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda perşembe akşamı çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 işyeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın yaklaşık 16 bin dönüm alanda etkili oldu. Karşıyaka’da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan yangın nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı.

Yangına müdahale dün sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar yoğunlaştırıldı. Hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla bütün kenti 4 gündür tedirgin eden alevler dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler tekrar alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTULDULAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınlarında zarar gören hayvanları korumaya aldı. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı yangın bölgesindeki barınaklardan sokak hayvanlarını kurtarmak için 11 araç ve aralarında veteriner hekimlerin olduğu 34 personelle çalıştı. 141 köpek Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampusu’ne, 60 köpek ise Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi’ne nakledildi. Aralarında kedi, at, eşek, koyun, ördek ve horozların da olduğu çok sayıda hayvan koruma altına alındı. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, Özdemir, “Bu hayvanlarımızı sahiplendirmek istiyoruz. Yurttaşlarımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Yangından kurtardığımız bu canlara yuva olun” dedi.