İki günde 7 ülkeden 2 bin 284 vatandaş geldi

Yurtdışında 59 ayrı ülkede bulunan ve ramazan ayı ile bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen 25 bin Türk vatandaşı için başlatılan “hava tahliyesi”nde iki gün içinde 2 bin 284 kişi Türkiye’ye getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmasıyla Türk Hava Yolları (THY) uçakları ile yapılan tahliyelerin 27 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor. Önceki gün ve dün öğle saatleri itibariyle ülkelere göre tahliye durumu şöyle:

- İngiltere’den 4 ayrı seferle 829 vatandaş getirildi. 167’si Kütahya, 452’si Kırşehir ve 210’u da Kırakkale’de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

- Hollanda’dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilen 349 Türk vatandaşı da Tokat’a götürüldü.

- Ukrayna’da bulunan 310 Türk vatandaşı, Trabzon’a getirildi. Vatandaşlardan 130’u Trabzon’da, 150’si Yomra ilçesinde, 30’u da Rize’de 14 günlük karantinaya alındı.

- Kuveyt’ten Antalya’ya getirilen 349 Türk vatandaşının 275’i Burdur’a, 74’ü de Isparta’ya götürülerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

- Polonya’dan 212 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi. Dönenler Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu’nda 14 gün gözetim altında tutulacak.

- Kazakistan’dan yurda getirilen 73 Türk vatandaşı Van’daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

- Libya’nın Trablus ve Misrata kentlerinden de 162 vatandaş Türkiye’ye getirildi.