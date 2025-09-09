×
İki gün önce nişanlanmıştı! Genç DJ gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 15:59

Bolu'da nişanlandıktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç DJ, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da yaşayan ve kentte uzun süredir DJ'lik yaparak çok sayıda konser veren Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı.

Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Alıçören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

