İki gün içinde 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı: İzmir canisinden 'pes' dedirten ifade

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Cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenilen Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasbedip kaçtı. 31 Ağustos'ta ise Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak'ı bir tarlada ensesinden vurdu, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları da alıp, yaya olarak kaçtı.

Arif Karabacak

MARKET ÇALIŞANI İLAYDA’YI AĞIR YARALADI

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi. Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Algar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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KENTTE KORKU YARATAN BİR KATİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şengün dün ise Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'ne gitti. Burada bankamatikte para çektiğini gördüğü Ali S.'yi takibe alan ve otomobiline binmesini bekleyen Bülent Şengün, yolcu kapısını açarak yanına oturdu. Ali S.'yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi. Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.

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Bülent Şengün

ÖLDÜRÜP, PARASINI VE OTOMOBİLİN GASBETTİ

Paşa Köprü Mezarlığı'na giden Bülent Şengün, burada karşılaştığı Engin Ket'in parasını alıp tabancayla öldürdükten sonra otomobilini gasbetti. Engin K.'ye ait otomobille bölgedeki bir alışveriş merkezine giden Şengün, burada da bir vatandaşı darbedip, parasını gasbetti. Otomobille kaçan Şengün, polis ekiplerinin takibiyle Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Şengün'ün üzerine yapılan aramada 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Şengün'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şengün'ün "Uyuşturucu bağımlısıyım. Bu cinayetleri de uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Şengün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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'4 ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞIYORDU'

İzmir'de Bülent Şengün tarafından öldürülen taksi şoförü 3'ü kız 4 çocuk babası Arif Karabacak için bugün öğle vakti Torbalı'da cenaze namazı kılındı. Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Arif Karabacak, Elmalık Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Karabacak'ın şoför olarak çalıştığı taksinin sahibi Nuh Atay (27), tüm ailesinin perişan olduğunu belirterek, "Bir abim gitti, canım gitti. 4 çocuğu vardı, onlar için çalışırdı. Herkese yardımcı olurdu. Çok üzgünüz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.